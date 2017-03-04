Кокорин выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с ЦСКА, Шатов — в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
С первых минут у сине-бело-голубых на поле появится нападающий Александр Кокорин. На скамейке запасных встречу начнёт полузащитник Олег Шатов.
Обращает на себя внимание, что в стартовом составе петербургской команды нет ни одного новичка.
«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Лунёв, Кержаков, Ломбертс, Джорджевич, Молло, Новосельцев, Иванович, Мак, Цаллагов, Эрнани, Шатов, Юсупов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Зенит». Начало — в 16:30 мск.