Рахимич: ничья ЦСКА с «Зенитом» — результат в пользу «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал ничью «армейцев» с «Зенитом» (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Первая игра после рестарта. Никто не хотел терять очки. Больше играли от обороны. Конечно, это результат в пользу «Спартака».
Удивлён ли первым удалением Вернблума? И да, и нет. Первую жёлтую он получил за разговоры. Вообще, у него такая позиция. Понтус сделал подкат – судья оценил эпизод на карточку. Вернблума будет не хватать в следующем матче. Хорошо, что с «Томью» играем. Это плюс», — передаёт слова Рахимича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В таблице российской Премьер-Лиги «Зенит» сумел сократить отставание от лидирующего «Спартака» до четырёх очков. При этом красно-белых завтра ожидает гостевая игра с «Краснодаром». ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице РФПЛ и отстаёт от «Зенита» на три очка.