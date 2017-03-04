Созин: Гончаренко не надо бояться давать играть отечественным футболистам

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:0).
«ЦСКА сыграл на руку «Спартаку». Это первая мысль, которая напрашивается сразу по окончании игры. Сегодня все хотели увидеть нововведения Гончаренко. По организации игры в обороне вопросов нет. Но я уже отвечал на вопрос об ожиданиях от Витиньо – не жду от него ничего, я жду в составе Чалова и Жамалетдинова. Бразилец в сегодняшней игре был, мягко скажем, инородным телом. Над Гончаренко что, довлеют имена? Не надо бояться давать играть отечественным футболистам, тем более которые прошли с командой все сборы. Касательно «Зенита» — бросается в глаза, что команда «сидит» под лимитом. Многое тут определяет наличие российского паспорта. Анюков, Жирков и Кокорин на своих позициях не выделялись. А со скамейки из россиян могли появиться разве что Шатов или Кержаков.
ЦСКА после удаления Вернблума максимально упростил игру и плотно сыграл сзади, и имел на это право. Но и при равных составах моментов у обеих команд было – кот наплакал. Не могу сказать, что это осенний футбол. Пригодное для игры поле, футбольная погода – сегодня мы видели футбол созревших команд», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.