«Бавария» разгромила «Кёльн», «Боруссия» в Дортмунде забила шесть мячей «Байеру»

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» со счётом 3:0 в гостях разгромила «Кёльн», сумев прервать 12-матчевую беспроигрышную серию «козлов» на своём поле. На 25-й минуте Хави Мартинес счёт открыл, на 48-й минуте отличился Хуан Бернат, а окончательный результат в конце второго тайма установил Франк Рибери. Подопечные Карло Анчелотти занимают первую строчку в таблице, опережая «РБ Лейпциг» на семь очков.
В другом матче тура «Боруссия» в Дортмунде учинила разгром со счётом 6:2 «Байеру». К 26-й минуте хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Усмана Дембеле и Пьера-Эмерика Обамейянга. В начале второго тайма Кевин Фолланд один мяч отыграл, но на 69-й минуте Обамейянг оформил дубль. На 74-й минуте Венделл сократил отставание в счёте, три минуты спустя Кристиан Пулишич забил четвёртый мяч у дортмундцев, на 85-й минуте Андре Шюррле реализовал пенальти, а окончательный результат установил Рафаэль Геррейро в компенсированное время.
Что касается других матчей тура, то «Майнц» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счётом 1:1, «Хоффенхайм» дома разгромил «Ингольштадт» (5:2), а «Вердер» победил «Дармштадт» (2:0).