Анчелотти: «Бавария» довольна победой над «Кёльном», это важный матч

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Кёльном» в матче 23-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и закончилась со счётом 0:3.
«Это была хорошая игра. Мы довольны, потому что это важный матч. В начале встречи у нас были определённые проблемы, поскольку „Кёльн“ очень организованно действовал в обороне. После гола Мартинеса мы получили больше свободного пространства. Во втором тайме мы показали хорошую игру», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».