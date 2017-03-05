Касемиро: «Реал» всё ещё силён и сфокусирован на всех турнирах

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал победу над «Эйбаром» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и закончилась со счётом 1:4.
«Против „Эйбара“ мы провели один из самых цельных матчей в этом сезоне. Мы были заряжены с самого начала, и при таком настрое невозможно проиграть. В футболе ситуацию можно развернуть в любой момент, и мы это доказали. „Реал“ всё ещё силён и сфокусирован на всех турнирах», — цитирует Касемиро Marca.