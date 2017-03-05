Берлускони: китайцы снова попросили «Милан» немного повременить

Президент «Милана» Сильвио Берлускони рассказал о переносе сделки по продаже клуба китайским инвесторам. Ранее стало известно, что намеченная на 3 марта сделка отложена.
«Я бы не сказал, что китайцы от нас уходят. Они снова попросили нас немного повременить, поэтому поводов для переживаний нет. Эта сделка крупная сама по себе и очень сложная в плане китайского законодательства.
Я всегда говорил, что отдам клуб только тем людям, которые смогут дать гарантии того, что имеют возможность и желание вновь сделать «Милан» великим», — цитирует Берлускони Football Italia.