Дубль Ари и гол Ал.Миранчука принесли «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе встречались «Крылья Советов» и «Локомотив». «Железнодорожники» одержали победу со счётом 3:0.
Красно-зелёные вышли вперёд на 60-й минуте — свой первый гол за «Локомотив» забил Ари. На 68-й минуте бразилец сумел оформить дубль. Окончательный результат на 88-й минуте установил Алексей Миранчук.
В таблице РФПЛ «Локомотив» (26 очков) поднялся на восьмое место, а «Крылья Советов» (15 очков) занимают 14-е место.
В следующем туре «Крылья Советов» 11 марта сыграют в гостях с «Уфой», а «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар».