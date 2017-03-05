Мостовой: скорее всего, «Краснодар» будет ближе к победе, чем «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в 18-м туре РФПЛ. Игра начнётся в 15:30 мск.
«Надеюсь, что сегодняшний матч будет интереснее вчерашней игры ЦСКА и «Зенита». «Спартак» сегодня может рисковать и не бояться ошибиться, потому что вчера конкуренты проиграли и потеряли по два очка. Игра в Краснодаре будет открытая.
Никакой роли не играет то, что «Краснодар» успел сыграть в Лиге Европы, а для «Спартака» это первый матч после сборов. «Зенит», например, вкатился в сезон, но при этом вылетел из Лиги Европы и не обыграл ЦСКА в большинстве. А вот «Урал» в первых матчах после перерыва обыграл «Краснодар» и «Амкар».
Скорее всего, «Краснодар» будет ближе к победе, чем «Спартак». Команда дома постарается реабилитироваться за своё поражение в матче с «Уралом». Тем более что для «Спартака» такой результат не будет большим горем. Красно-белые могут сегодня играть раскованно и спокойно, не думая о том, как бы не проиграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.