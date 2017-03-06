Беленов повторил достижение Юрия Шишкина, отразив четыре пенальти за сезон

Голкипер «Уфы» Александр Беленов отразил очередной пенальти в этом сезоне, не позволив забить с 11-метровой отметки форварду «Терека» Бекиму Балаю в гостевом матче 18-го тура РФПЛ. Уфимская команда выиграла эту встречу со счётом 1:0.
Для Беленова, который в первой половине сезона выступал за «Анжи», этот отражённый пенальти стал четвёртым в текущем сезоне. Таким образом, он сравнялся с лидером по этому показателю Юрием Шишкиным, который в сезоне-1993, выступая за «Океан» из Находки, также парировал четыре пенальти.
Ранее Беленов, защищая цвета «Анжи», отбил пенальти в исполнении Фегора Огуде в матче 2-го тура с «Амкаром» (0:2), не дал забить с «точки» Кантемиру Берхамову в игре с тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 3-го тура и парировал удар Игоря Портнягина во встрече с «Рубином» в матче 4-го тура.