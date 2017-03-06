Бонуччи не исключает, что может перейти в «Барселону»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не исключает, что в будущем может пополнить ряды «Барселоны».
«Изучить каталонский? Кто знает, возможно, я буду делать это», — цитирует футболиста Mediaset Premium.
Ранее приводились слова Бонуччи о том, что он не намерен покидать «старую синьору», хотя начал изучать английский. Бонуччи, чей действующий контракт с итальянским грандом рассчитан до лета 2021 года, в последнее время конфликтовал с главным тренером бьянконери Массимилиано Аллегри. Однако игрок уже отметил, что конфликт с тренером исчерпан.