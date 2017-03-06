Аллегри опроверг информацию о желании возглавить «Арсенал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не планирует покидать команду ради работы в «Арсенале». Накануне появилась информация, что итальянский специалист согласился возглавить лондонский клуб и ждёт решения Венгера.
«Я повторю то, что говорил раньше. Я не собираюсь возглавлять «Арсенал», это не так. Даже если бы это было так, сначала об этом узнало бы руководство «Ювентуса». Мой контракт действует до 2018 года, и не мне одному решать своё будущее. Когда придёт время, мы обсудим всё с руководством. Так было в прошлом году, так будет и на этот раз», — цитирует Аллегри Goal.