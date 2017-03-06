Защитник «Амкара» Конде вызван в сборную Гвинеи

Защитник «Амкара» Секу Конде получил вызов в сборную Гвинеи, которой предстоит провести два товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба пермяков.
24 марта во Франции гвинейцы сыграют со сборной Габона, а 28 марта в Бельгии – со сборной Камеруна, где через два года пройдёт финальный турнир Кубка африканский наций. На счету 23-летнего футболиста – шесть матчей за национальную сборную Гвинеи.
Секу Конде перешёл в «Амкар» в июле 2016 года из донецкого «Олимпика». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 6 матчах РФПЛ.