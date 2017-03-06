Агент: прошлым летом за Маркиньоса предлагали € 60 млн, «ПСЖ» отказал

Защитник «ПСЖ» Маркиньос не ведёт переговоров с парижанами о продлении контракта. Об этом сообщил агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы футболиста. Соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до лета 2019 года.
«Маркиньос не продлевал контракт с „ПСЖ“. Переговоры прервались, причём довольно давно — уже несколько месяцев назад. Президент „ПСЖ“ никогда не хотел обсуждать уход Маркиньоса, он не хотел вести переговоры с „Барселоной“ или с другим клубом.
Я ещё не контактировал с „Барсой“. Прошлым летом „ПСЖ“ предложили за Маркиньоса € 60 млн, но клуб ответил отказом», — цитирует агента Mundo Deportivo.