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Агент: прошлым летом за Маркиньоса предлагали € 60 млн, «ПСЖ» отказал

6 марта 2017, понедельник. 20:52. Футбол
Защитник «ПСЖ» Маркиньос не ведёт переговоров с парижанами о продлении контракта. Об этом сообщил агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы футболиста. Соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до лета 2019 года.

«Маркиньос не продлевал контракт с „ПСЖ“. Переговоры прервались, причём довольно давно — уже несколько месяцев назад. Президент „ПСЖ“ никогда не хотел обсуждать уход Маркиньоса, он не хотел вести переговоры с „Барселоной“ или с другим клубом.

Я ещё не контактировал с „Барсой“. Прошлым летом „ПСЖ“ предложили за Маркиньоса € 60 млн, но клуб ответил отказом», — цитирует агента Mundo Deportivo.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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ПСЖ ФК Барселона Маркиньос Футбольные агенты
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6 марта 2017, понедельник
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