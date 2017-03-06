Маурисио: однажды Кадыров собрал игроков «Терека» у себя дома и вручал подарки

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио вспомнил о периоде карьеры в «Тереке», за который выступал с 2010 по 2015 год, а также о встречах с президентом грозненской команды Рамзаном Кадыровым.
«После моего перехода в Петербурге шутили, что я говорю по-русски с грозненским акцентом? Да-да. Вот вы сейчас напомнили. Мне об этом на съёмках шоу сказали. Но я этот акцент не слышу! Я шесть лет играл в «Тереке», пять с половиной лет прожил в Кисловодске, пять месяцев в Грозном. Было много местных футболистов, и, конечно, я русский учил с их помощью. Оттуда акцент.
Встречался с Рамзаном Кадыровым много раз. Он любит собирать команду. Ужин, концерт. И в футбол вместе тоже играли. Один раз он собрал нас всех на ужин у себя дома. Выдавал игрокам специальные монеты и памятные сертификаты. В микрофон приглашал: «Иди сюда, Ризван Уциев; иди сюда, Олег Иванов». И всем дарил монету с сертификатом. А когда он вызвал меня, то подарил одну бутсу — очень красивую, с кристаллами Swarovski. У меня фотография есть этой бутсы в «Инстаграме». Это было очень здорово, потому что он президент. Это был важный для меня подарок, это значило, что Кадыров видел, что я делал всё для команды на поле. Получил ли в Грозном машину и квартиру? Одну машину получил — Toyota Corolla. Очень хорошая машина. Я провёл 100 матчей за «Терек», мы играли с «Уралом», в том матче я забил гол», — цитирует Маурисио «Фонтанка».
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