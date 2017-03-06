Яковлев: хочется ускорить процесс становления «Анжи», у нас огромный потенциал

Форвард «Анжи» Павел Яковлев в эфире программы «8-16» поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Очень обидное поражение, такого результата не заслуживали. В первом тайме имели полное преимущество, создавали моменты, имели отличную возможность забить с пенальти. Большое спасибо болельщикам, которые пришли в столь ветреный день, поддержали команду, были до конца.
Хочется ускорить процесс становления команды. У нас практически вся команда новая, ребята привыкают друг к другу, и игра показала, что есть огромный потенциал. Но, к сожалению, один момент решил исход игры. Сейчас у нас совсем другая команда — другая тактика, другой тренер. Команда абсолютно новая, и ребятам просто нужно время сыграться, найти друг друга в футбольном плане. Постараемся быстрее всё это сделать. Григорян — тренер очень требовательный, каждый футболист должен выполнять определённую работу. В частности, мне нужно чуть больше поработать в обороне, помогать опорникам, но по-прежнему основная задача — идти в атаку.
В любом случае мы не расстраиваемся. Обидно, но впереди ещё 12 игр, на которые нужно выходить с тем же настроем. Надеюсь, удача будет на нашей стороне. Мы не думаем о том, на каком месте находимся. В футболе такое бывает: один момент, один гол — и команда проиграла. Сами всё понимаем. Нужно разобрать эту игру, сохранить в голове хорошие моменты, а те моменты, в которых мы совершали ошибки, улучшить. Впереди для нас важная игра, как, собственно, любая следующая», — сказал Яковлев.