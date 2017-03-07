Лэмпард – о Погба: от игрока с ценником в € 105 млн хочется видеть большего

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не оправдывает заплаченные за него «Ювентусу» € 105 млн.
«Когда на плече игрока висит ценник в € 105 млн, хочется видеть большего, чего Погба пока не показывает. Если ты хочешь, чтобы он стал вторым Полом Скоулзом в средней линии, разве это стоит € 105 млн? Погба регулярно играет и забивает, но что это меняет? Хуан Мата тоже забивает важные голы. От Погба ждут большего», — цитирует Лэмпарда The Sun.
В нынешнем сезоне Погба провёл за «МЮ» 38 матчей и забил семь голов.