«Челси» выиграл у «Вест Хэма» и оторвался от «Тоттенхэма» на 10 очков

«Челси» выиграл у «Вест Хэм Юнайтед» в матче 27-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В середине первого тайма Эден Азар прорвался в быструю контратаку и отдал не самую удобную передачу на Сеска Фабрегаса, который в касание сделал ответный пас на ход. Азар выскочил в штрафную «Вест Хэма», пробежал мимо вышедшего из ворот Даррена Рэндольфа и аккуратно закатил мяч в ближний для себя угол.
На 50-й минуте мяч после подачи с углового задел голову одного из игроков на ближней штанге и отскочил к Диего Косте, которому оставалось лишь удачно подставить ногу. В концовке Мануэль Лансини получил передачу с правого края и мощно пробил в дальний нижний угол, завершив контратаку «молотобойцев».
«Челси» (66 очков) оторвался от идущего вторым «Тоттенхэм Хотспур» на 10 баллов. «Вест Хэм» (33) идет 11-м.