Анчелотти: пытался забыть поражение «Милана» от «Депортиво», но не могу

Бывший главный тренер «Милана» и мадридского «Реала» Карло Анчелотти, возглавляющий ныне мюнхенскую «Баварию», признал, что до сих по не может забыть выступление россонери в Лиге чемпионов в сезона-2003/04. В четвертьфинале турнира итальянский гранд встречался с «Депортиво» и в первой игре на своём поле добился внушительной победы со счётом 4:1. Практически никто не сомневался в выходе команды в полуфинал, однако в ответной игре галисийский клуб разгромил подопечных Анчелотти со счётом 4:0.
«Я пытался забыть то поражение «Милана» от «Депортиво», но не могу. Это было важным уроком для меня», — цитирует Анчелотти AS.
Итальянскому специалисту был задан этот вопрос перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с участием мюнхенцев и лондонского «Арсенала» 7 марта. В первой игре на своём поле немецкий гранд добился победы со счётом 5:1.