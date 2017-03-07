Ребко: если деньги придут, с «Енисеем» мы сыграем, если нет — на поле не выйдем

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко рассказал, что в ближайшее время игроки ожидают поступления денег по зарплате. 26 февраля игроки «Луча» подписали документ, согласно которому не будут тренироваться из-за долгов по зарплате. Также футболисты заявляли, что собираются бойкотировать матч 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем», если перед ними не будут полностью погашены долги по заработной плате.
«Ждём. В течение нескольких часов нам должна прийти зарплата за ноябрь и декабрь. Если деньги придут, с «Енисеем» мы сыграем, если нет – на поле не выйдем», — сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.