Ребко: «Луч-Энергия» вылетит на игру с «Енисеем». Спасибо Зотову и Широкову

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что команда приняла решение вылететь на выездной матч с «Енисеем», так как футболистам закрыли долги по зарплате за прошлый год. Матч «Енисей» — «Луч-Энергия» пройдёт 8 марта. Начало – в 11:00 мск.
«Футболистам выплатили деньги. По зарплатам закрыли 2016 год, не считая премиальных. Команда решила лететь на игру против «Енисея». Сегодня команда вылетает из Турции в Москву, и оттуда поздно вечером вылетаем в Красноярск. Хочу сказать спасибо профсоюзу футболистов. Александр Зотов и Роман Широков нам сильно помогли», — сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.