Нигматуллин: думаю, летом «Уфа» снова усилит своим вратарём одну из команд РФПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры голкипера «Уфы» Александра Беленова в матче 18-го тура РФПЛ «Терек» – «Уфа». Беленов на 55-й минуте отразил пенальти.
Для Беленова, который в первой половине сезона выступал за «Анжи», этот отражённый пенальти стал четвёртым в текущем сезоне. Таким образом, он сравнялся с лидером по этому показателю Юрием Шишкиным, который в сезоне-1993, выступая за «Океан» из Находки, также парировал четыре пенальти.
«Беленов играет замечательно! Причём делает это в разных командах. Жаль, что, по понятным причинам у него не получается делать это в команде, которая борется за самые высокие места. 30 лет для вратаря — не возраст. Контракт у него до лета. Думаю что «Уфа» снова усилит своим вратарём одну из команд Премьер-Лиги.
У меня тоже были хорошие моменты в отражении пенальти: по ходу сухой серии у меня был рекорд — три подряд отбивал и три в послематчевой серии, так что с этим делом я знаком. Без удачи здесь никак конечно, но удачи, помноженной на способности, на реакцию, на чутьё и, несомненно, на огромную работу на тренировках. Все эти факторы вкупе, и мы видим результат – Беленов один из лучших игроков тура.
Перспективы Беленова в сборной? Они примерно ровесники с Игорем Акинфеевым. Должен сказать, конкурировать с ним пока не получается ни у кого, но если Александр будет играть так же, и его команда ему поможет, тогда может всё получиться», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.