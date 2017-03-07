Президент «Торино»: Харт будет рад остаться в команде

Президент «Торино» Урбано Кайро ответил на вопрос о будущем голкипера Джо Харта, который принадлежит «Манчестер Сити» и играет в Италии на правах аренды.
«У нас прекрасные отношения с Хартом. Джо счастлив в Турине, и мы можем поработать над тем, чтобы он остался. Это также зависит от «Манчестер Сити», но я думаю, что Харт был бы рад остаться. Посмотрим, какие планы у «горожан» и что они собираются сделать», — цитирует Кайро Sky Sports.
Контракт 29-летнего Харта с «Манчестер Сити» действует до июня 2019 года.