Мак, Дюрица и Губочан претендуют на звание лучшего футболиста Словакии

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица и полузащитник «Зенита» Роберт Мак претендуют на звание лучшего футболиста Словакии 2016 года. Об этом сообщает Pravda.sk. В список из 10 игроков также входит бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан, который ныне выступает за «Марсель».
Кандидаты на звание лучшего футболиста Словакии 2016 года:
Марек Гамшик («Наполи», Италия), Матуш Козачик («Виктория», Чехия), Юрай Куцка («Милан», Италия), Петер Пекарик («Герта», Германия), Милан Шкриньяр («Сампдория», Италия), Мартин Шкртел («Фенербахче», Турция) и Владимир Вайсс («Аль-Гарафа», Катар).
Имя лучшего футболиста будет названо 21 марта.