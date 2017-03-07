Мельгарехо работал отдельно от общей группы на тренировке «Спартака»

После игры 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2) главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предоставил команде выходной. Сегодня спартаковцы вернулись к работе. Они собрались в Тарасовке в 13:00 по мск, спустя два часа стартовала тренировка красно-белых.
«Следует отметить, что по индивидуальной программе трудился Лоренсо Мельгарехо, получивший повреждение в игре в Краснодаре. После матча парагвайцу были наложены швы на рану надбровья. По мнению медицинского штаба красно-белых, Мельгарехо уже чувствует себя хорошо, в среду он планирует приступить к занятиям без ограничений.
Капитан „Спартака“ Денис Глушаков продолжает курс лечения», — информирует официальный сайт «Спартака».