Пирло: я уверен, что скоро закончу

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло сообщил, что намерен завершить карьеру в ближайшее время.
«Я ещё не решил, что буду делать после завершения карьеры. Нужно подумать, какой вариант будет для меня наилучшим – тренер, директор или что-то ещё. У меня остался год по контракту, поэтому не знаю, когда я завершу карьеру. Но я уверен, что скоро закончу. Конечно, я бы хотел играть ещё 10 лет, потому что получаю от этого удовольствие, футбол – лучшее, что я умею.
Но лучше остановиться тогда, когда ты сам так решишь, чем когда об этом начнут говорить другие», — сказал 37-летний Пирло в интервью L’Équipe.