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Пирло: я уверен, что скоро закончу

7 марта 2017, вторник. 20:57. Футбол
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло сообщил, что намерен завершить карьеру в ближайшее время.

«Я ещё не решил, что буду делать после завершения карьеры. Нужно подумать, какой вариант будет для меня наилучшим – тренер, директор или что-то ещё. У меня остался год по контракту, поэтому не знаю, когда я завершу карьеру. Но я уверен, что скоро закончу. Конечно, я бы хотел играть ещё 10 лет, потому что получаю от этого удовольствие, футбол – лучшее, что я умею.

Но лучше остановиться тогда, когда ты сам так решишь, чем когда об этом начнут говорить другие», — сказал 37-летний Пирло в интервью L’Équipe.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Сити Андреа Пирло
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