«Лечу в Ростов, чтобы поддержать команду родного города, встретиться с британскими медиа и провести тур по городу для зарубежных гостей накануне грандиозного события — матча с «Манчестер Юнайтед»! Кто бы мог поверить ещё пару лет назад в то, что это возможно! Друзья мои, болельщики! Обращаюсь к вам с призывом показать себя с наилучшей стороны. Каждый гражданин России должен стать волонтёром ради чемпионата мира. Мы хотим, чтобы у наших гостей был лучший футбольных праздник, чтобы они увидели всю красоту нашего города, чтобы они узнали больше о нашей богатой истории и традициях.
Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать, но ведь это не так, верно? Давайте покажем это всему миру. Будьте дружелюбны и толерантны, не подводите любимую команду, не создавайте конфликтных ситуаций! Матч с «Манчестером» — это репетиция чемпионата, о нём будут много писать. И о Ростове непременно напишут. Покажем же всему миру наше донское гостеприимство!» — сказала Лопырёва.
Перед игрой «Ростов»-«МЮ» Лопырёва проведёт тур по городу для зарубежных гостей
Фото: twitter.com/LopyrevaVika/