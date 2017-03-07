Хави: Верратти немного похож на меня, хочу видеть его в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», признался, что хотел бы видеть полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти в каталонском клубе.
«Я думаю, что Верратти немного похож на меня. Он всегда находится в поисках мяча, любит опускаться достаточно глубоко, получать мяч, а затем протаскивать его вперёд и вести игру.
Верратти невысок, как и я. И он никогда не теряет мяч. Его техника невероятна. Он тот самый игрок, которого я хотел бы увидеть в „Барселоне“. Он был бы идеальным подписанием для „Барселоны“, на мой взгляд», — цитирует Хави Le Parisien.