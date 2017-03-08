Пажо, потерявший сознание в матче с «Бастией», пропустит две недели

Полузащитник «Сент-Этьена» Венсан Пажо будет вынужден пропустить две недели в связи с травмой, которую получил в матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Бастией» (0:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В конце первого тайма защитник «Бастии» Николя Сан-Рюф ударил Пажо по голове. Футболист потерял сознание и был доставлен в больницу, где провёл ночь. После обследования врачи отпустили 26-летнего игрока, но рекомендовали ему отдых.
Пажо пропустит две недели и не сыграет в матчах против «Метца» (12 марта) и «Дижона» (19 марта).
Видео данного эпизода можно посмотреть в YouTube.