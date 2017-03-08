Тихонов: футболисты «Енисея» бились головой о стену, но не смогли её пробить

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура ФНЛ (0:0) с «Лучом-Энергией». Напомним, что из-за финансовых проблем у владивостокского клуба матч находился на грани срыва.
«Команда не сыграла в то, во что мы хотели сыграть. В этом заслуга «Луча», который хорошо оборонялся всей командой. В таких матчах всё решает первый гол, но мы имели моменты, могли забить, но увы… Во втором тайме много атаковали, но сами понимаете, что когда десять человек обороняется против вас – забить очень тяжело. Это первая официальная игра, отсюда, наверное, какая-то нервозность, давление на игроков, ребята в какой-то мере не справились, но они старались, они молодцы, бились головой о стену, но не смогли её пробить.
Поддержка болельщиков? Понравилась, если за нас всегда так будут болеть, то с каждым матчем мы будем играть всё лучше и лучше», — цитирует Тихонова пресс-служба «Енисея».