Пирес: на занятии «Арсенала» не было драки с участием Алексиса, это был спор

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес признался, что был свидетелем инцидента на тренировке «канониров» с участием форварда Алексиса Санчеса. Ранее сообщалось, что за несколько дней до матча 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3) чилиец поругался с несколькими партнёрами по команде по ходу занятия, после чего ушёл с тренировки. В игре с красными (1:3) Санчес не попал в стартовый состав и вышел на поле после перерыва.
«Там не было никакой драки или потасовки. Я был на тренировке и в раздевалке. На поле случился спор, поскольку Санчес не очень хорошо тренировался. Он решил уйти с занятия, но не должен был этого делать.
После этого некоторые игроки, включая капитана Лорана Косельни, подошли к Санчесу, чтобы поговорить. Это был только разговор, никакой драки, ведь они все профессионалы и находятся в одной лодке. К сожалению, Венгер решил наказать Санчеса, оставив его в запасе, но это не сработало», — цитирует Пиреса ESPN FC.