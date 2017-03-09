Обамейянг: хотел показать игрокам «Боруссии», что способен на большее

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг не скрывал эмоций после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Играя на своём поле, немецкая команда добилась победы со счётом 4:0 и выхода в четвертьфинал турнира. Габонский футболист при этом оформил хет-трик.
«Этот вечер был просто фантастическим. После первой встречи я был расстроен и недоволен своей игрой. В том матче на протяжении 90 минут я наделал много ошибок. Поэтому в ответной встрече хотел показать игрокам «Боруссии», что способен на большее. Счастлив, что наша команда победила и продолжает выступление в Лиге чемпионов», — цитирует Обамейянга официальный сайт «Боруссии».