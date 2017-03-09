«Боруссия» намерена продлить контракт с Ройсом

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» предлагают нападающему команды Марко Ройсу продление контракта, сообщает Sport Bild.
Действующее соглашение футболиста сборной Германии рассчитано до лета 2019 года. Согласно информации источника Ройсу предлагают и увеличение зарплаты, если он согласится на пролонгацию контракта. В данный момент он получает около € 10 млн в год.
В нынешнем сезоне игроку не удалось избежать травм, и по итогам 23 туров чемпионата Германии он сыграл лишь в 11 играх, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.