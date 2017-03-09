Энрике: не думаю, что С. Роберто войдёт в историю благодаря именно голу «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал гол полузащитника своей команды Серхи Роберто в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1). Роберто стал автором последнего гола сине-гранатовых на 95-й минуте, выведшего их в четвертьфинал. В первой игре на выезде каталонский клуб потерпел поражение со счётом 0:4.
«Не думаю, что Роберто войдёт в историю благодаря именно голу «ПСЖ». Я очень высоко ценю этого футболиста», — приводит слова Луиса Энрике Mundo Deportivo.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Роберто в нынешнем сезоне уже устал играть на позиции защитника, однако Луис Энрике менять его амплуа не собирается.