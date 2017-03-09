Пике: понимаю, что Сакки и некоторые другие тренеры хотят похоронить «Барселону»

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», что игроки сине-гранатовых заставили многих критиков замолчать. Подопечные Луиса Энрике обыграли парижскую команду со счётом 6:1. Между тем в первой игре на выезде они потерпели поражение со счётом 0:4.
«Многие хотят похоронить «Барселону», но доказали, что ещё можем и хотим побеждать. Я понимаю, что Сакки и некоторые другие тренеры хотят похоронить «Барселону». Я мог бы назвать длинный список тренеров. Настанет день, когда мы проиграем, однако «Барселона» ещё жива», — приводит слова Пике AS.