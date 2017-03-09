Тухель: победа «Боруссии» по сравнению с «Барселоной» кажется скучной

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы были в восторге от победы над «Бенфикой» (4:0). В матче «Барселона» — «ПСЖ» счёт был 4:1, когда мы покинули поле. За две минуты до конца игры мы стояли и смотрели матч «Барселоны». Все присоединились к нам, было ощущение, что «Барса» может ещё забить. Когда это произошло, началось какое-то безумие. Мы думали, что мы крутые после победы над «Бенфикой», но по сравнению с «Барселоной» мы скучные.
Если кто-то и мог сотворить такое, то только «Барселона». Поздравляю, это было необыкновенное выступление», — цитирует Тухеля FourFourTwo.