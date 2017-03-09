Президент Каталонии: Бартомеу сказал, когда «Барселона» забьёт последние 3 гола

Глава автономного сообщества Каталония Карлес Пyджмонт рассказал о своей беседе с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике обыграли парижскую команду со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал. Между тем в первой игре на выезде они потерпели поражение со счётом 0:4.
«Бартомеу сказал, когда «Барселона» забьет последние три гола. А именно, он говорил о последних 10 минутах», — приводит слова Пyджмонта Mundo Deportivo.
Последние три гола «Барселона» забила на 88-й, 91-й и 95-й минутах.