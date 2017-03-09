Рыжиков: шансы «Ростова» и «МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы равны

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, как отреагировал на то, что «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы попал на «Манчестер Юнайтед», и оценил шансы ростовчан в матче с манкунианцами.
«Я белой завистью позавидовал. Сыграть на «Олд Траффорд» — это мечта каждого футболиста. Тем более в 1/8 финала Лиги Европы. А была бы Лига чемпионов — так это вообще сказка. Могу пожелать «Ростову» удачи. Не сомневаюсь, что ребята и Курбан Бекиевич выложатся на 120%. Будем болеть за российский футбол и за «Ростов».
Шансы есть, они 50 на 50. Легкая недооценка самих игроков «Манчестера» может сыграть «Ростову» на руку. Будем болеть за них.
Ибрагимович? Атлетичный фактурный форвард, который борется, играет напролом. И при этом очень хорошо подкован технически, у него отличный удар. Может пробить с любой позиции. Вратарям «Ростова» нужно быть начеку», — цитирует Рыжикова «Р-Спорт».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 21:00 мск.