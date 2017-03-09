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Сын Моуринью, болеющий за «Барселону», показал, как праздновал победу над «ПСЖ»
9 марта 2017, четверг. 13:25.
Футбол
Сын
Жозе Моуринью
, который является фанатом «Барселоны», выложил в «Твиттер» видео того, как он празднует победу над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче Лиги чемпионов.
Моуринью-младший был одет в футболку «Барселоны», а надпись на странице гласила, что «Барса» — лучшая команда в мире.
Если у вас не отображается фото, его можно
посмотреть в «Твиттере»
.
Источник:
101 Great Goals
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Теги
ПСЖ
ФК Барселона
Жозе Моуринью
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Новости. Футбол
9 марта 2017, четверг
13:25
Сын Моуринью, болеющий за «Барселону», показал, как праздновал победу над «ПСЖ»
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