14 марта комиссия РФС примет решение по полю в Самаре

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о готовности поля на домашнем стадионе «Металлург». Ранее из-за неудовлетворительного состояния газона самарская команда была вынуждена сыграть с «Локомотивом» на резервном стадионе в Уфе.
«Сегодня мы смотрели поле на «Металлурге». Динамика положительная, но решение не за нами. Комиссия прилетает в Самару 13 марта. 14 марта будет вердикт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
19 марта «Крылья Советов» дома должны сыграть с «Ростовом».