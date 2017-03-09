Мельгарехо вернулся в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, восстановившийся после полученного в матче с «Краснодаром» (2:2) повреждения, вернулся в общую группу. Сегодня спартаковцы продолжили подготовку к домашнему матчу 19-го тура РФПЛ с «Анжи».
В то же время капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжает курс лечения, сообщает официальный сайт красно-белых. На завтра у спартаковцев запланирована утренняя тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие.
Игра «Спартака» с «Анжи» состоится на «Открытие Арене» 12 марта и начнется в 16:30 мск.