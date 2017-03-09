Румменигге: «Бавария» благодарит Хаби Алонсо — великолепного игрока и человека

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение 35-летнего полузащитника мюнхенской команды Хаби Алонсо завершить карьеру по окончании сезона. Испанец выступает за «Баварию» с лета 2014 года. Своей игрой хавбек помог команде выиграть два чемпионата и один Кубок Германии.
«Бавария» благодарит этого великолепного игрока и человека, который замечательно представлял «Баварию» как на поле, так и за его пределами. Хаби Алонсо — один из величайших игроков в современном футболе. За свою карьеру он выиграл всё, что можно было выиграть.
Помимо этого, он выдающаяся личность, футбольный джентльмен», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».