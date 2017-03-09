Зозуля, «Бетис» и «Райо» договорились о расторжении арендного соглашения

Украинский нападающий Роман Зозуля, клубы «Бетис» и «Райо Вальекано» пришли к соглашению о расторжении арендного соглашения.
Контракты, которые связывали стороны, были расторгнуты сегодня, говорится на официальном сайте «Райо Вальекано».
Зозуля, который принадлежит «Бетису», в конце января перешёл в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако против перехода выступили фанаты «Райо Вальекано», которые считают, что 27-летний форвард придерживается нацистских взглядов. Вследствие этого руководство клуба отказалось от услуг Зозули.
ФИФА разрешила игроку перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на достижение лимита переходов по ходу одного сезона.
Владимир Кузьменко, агент Зозули, вчера заявил, что у нападающего есть достаточно вариантов для продолжения карьеры, но озвучивать их не стал.