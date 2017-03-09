«Ростов» — «МЮ»: Гацкан получил жёлтую карточку и пропустит ответную встречу

В первом матче «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы полузащитник российской команды Александр Гацкан получил жёлтую карточку.
На 25-й минуте хавбек выбил мяч из-под ног форварда соперника Златана Ибрагимовича, задев того, за что получил предупреждение за опасную игру. Таким образом, из-за перебора жёлтых карточек Гацкан будет вынужден пропустить ответную встречу. В 10 матчах Лиги чемпионов, в которой «Ростов» выступал прошлой осенью, футболист получил четыре предупреждения.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед».