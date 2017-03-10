Бышовец: футболисты «Ростова» выключили из игры Ибрагимовича и Погба

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» (1:1). Специалист выразил мнение, что футболисты российской команды выключили из игры главных звёзд манкунианцев — полузащитника Поля Погба и форварда Златана Ибрагимовича.
«Результат оставил самое приятное впечатление. Качество игры и её содержание свелось к борьбе, мы практически не увидели комбинаций. Из-за состояния поля командам пришлось много играть верхом. Уверен, от нашей команды болельщики ожидали большего. Игра не расстроила, но хотелось увидеть другой итог.
Удачные действия «Ростова» в центре практически полностью выключили Поля Погба. А вот игра Златана Ибрагимовича стала украшением матча. Он из двух движений сделал одно и отдал очень красивый пас. Но стоит отметить, что, за исключением этого эпизода, в остальном защита «Ростова» нейтрализовала шведа. Ростовчане выключили Златана и Погба из игры. А это два образующих футболиста.
Что касается ответного матча, то надо понимать, что забитый мяч устраивает «Манчестер Юнайтед». Моуринью может сыграть рационально и надёжно. Результат стоит во главе угла, поэтому «Манчестер Юнайтед» может сыграть по счёту», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.