Венгер: две недели назад Луис Энрике был идиотом, а теперь стал героем

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал тех, кто иронизировал относительно наставника «Барселоны» Луиса Энрике перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонской командой и «ПСЖ». В первой игре на выезде сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:4, но во второй встрече победили со счётом 6:1 и завоевали путёвку в четвертьфинал.
«Две недели назад Луис Энрие был идиотом, и все говорили, что он должен покинуть свой пост. Он сказал: «О’кей, я ухожу». А теперь он стал героем. Но такова работа тренера. Я продолжал смотреть матч до конца даже после того, как «ПСЖ» забил гол. Это было интересно с психологической точки зрения. Мне хотелось посмотреть, как завершит встречу «Барселона». А в конце такого матча ты задаёшься вопросом о том, как это могло произойти. Несмотря на то, что уже долго работаешь в футболе», — приводит слова Венгера Mirror.