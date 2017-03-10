Ребров: против «Спартака» каждый соперник будет выходить, чтобы умереть на поле

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился ожиданиями в преддверии домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Анжи», который состоится 12 марта.
«Согласен ли с Широковым, что единственный соперник «Спартака» сейчас – это «Спартак»? Отчасти да. В этих словах есть резон. Но против нас теперь каждый соперник будет выходить, чтобы умереть на поле.
Не хотел бы говорить о прошедшем матче ЦСКА – «Зенит». Нам нужно думать только о себе, своей игре и своих успехах», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.