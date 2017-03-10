Глава ФИФА: политика Трампа может помешать США выиграть право провести ЧМ-2026

Глава ФИФА Джанни Инфантино вслед за президентом УЕФА Александром Чеферином высказался по поводу политики президента США Дональда Трампа, из-за которой страна может лишиться возможности выиграть право провести чемпионат мира 2026 года.
Указом Трампа в США была ужесточена миграционная политика, он вступил в силу 16 марта. Гражданам Судана, Сомали, Сирии, Ливии, Йемена и Ирана в течение 90 дней будет запрещено въезжать на территорию США. Исключение составят люди, у которых уже есть открытая виза.
«Любая команда, включая болельщиков и должностных лиц, которые могут претендовать на проведение чемпионата мира, должны иметь свободный доступ в страну, в противном случае чемпионат мира там проводиться не будет. Требования ясны. Это общие спортивные критерии», — цитирует Инфантино Bloomberg.
Напомним, что в ЧМ-2026 впервые в истории примут участие 48 сборных. Помимо США, на проведение мирового первенства претендуют Турция, Англия, Колумбия, Казахстан, Азербайджан и Австралия с Новой Зеландией.