Широков: капитаном сборной России должен стать Акинфеев

Экс-капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что после решения защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступление за национальную команду её новым капитаном должен стать вратарь красно-синих Игорь Акинфеев.
«Капитаном сборной России должен стать Игорь Акинфеев», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В сентябре 2016 года Черчесов заявил, что хочет, чтобы Василий Березуцкий и дальше был капитаном сборной России. В ноябрьском матче со сборной Катара, в котором Березуцкий не принимал участия из-за травмы, капитаном российской команды был Акинфеев, вице-капитаном — Александр Самедов.