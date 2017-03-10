В ФИФА подтвердили, что Мутко не прошёл проверки на выборы в совет организации

В ФИФА подтвердили, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко был не допущен до выборов в совет организации в связи с занимаемой им должности вице-премьера РФ, передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
ФИФА придерживается принципов невозможности вмешательства государства, в связи с чем Мутко, занимающий должность вице-премьера РФ, не прошёл проверки на соответствие требованиям организации к кандидату.
Мутко входил в руководящий орган ФИФА с 2009 года и был одним из пяти человек, которые претендовали на четыре европейских места в совете. Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля.